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Тарасова: потрясающе оцениваю соревнования в командном турнире ОИ-2022

Тарасова: потрясающе оцениваю соревнования в командном турнире ОИ-2022
04.02.2022, 11:18 |

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление российских фигуристов в первый день командного турнира Олимпиады в Пекине.

Тарасова: потрясающе оцениваю соревнования в командном турнире ОИ-2022
  • AP

«Потрясающе оцениваю сегодняшние соревнования. Второе место Мишиной и Галлямова после короткой программы? Ничего неожиданного. У китайцев тоже очень сильная пара», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

По итогам коротких программ мужского одиночного катания, спортивных пар и ритм-танца Россия занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. На первом месте расположились США (28 очков).

В первый соревновательный день российские фигуристы не смогли выиграть ни в одном из видов. 

Ранее Кацалапов заявил, что они с Синициной готовы выступить с произвольным танцем на командном турнире.

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