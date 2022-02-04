Нэйтан Чен: сборная США будет бороться за золото командного турнира

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Трёхкратный чемпион мира Нэйтан Чен поделился ожиданиями от командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Командные соревнования помогают мне также подготовиться к индивидуальным. Я почувствовал лёд и атмосферу. Сборная США будет бороться за золото! На Олимпиаде большая конкуренция, но мы постараемся», — цитирует Чена Sport24.

Нэйтан Чен лидирует по итогам короткой программы в командном турнире на ОИ-2022, набрав 111,71 балла. Россиянин Марк Кондратюк получил от судей за исполнение короткой программы 95,81 балла. Он занял третье место. На второй позиции — японец Шома Уно (105,46 балла).

В настоящий момент сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира ОИ-2022 после первого вида. Россия — третья.

Ранее Загитова оценила выступление Кондратюка в короткой программе командного турнира ОИ-2022.