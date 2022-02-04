НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ
ФОТО
ВИДЕО

Загитова оценила выступление Кондратюка в короткой программе командного турнира ОИ-2022

Загитова оценила выступление Кондратюка в короткой программе командного турнира ОИ-2022
04.02.2022, 07:20 |

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась впечатлениями от выступления российского фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Действительно, очень волнительно и переживательно было. Видно, как Марк очень сильно сконцентрирован. Естественно, волнение у него присутствовало», — сказала Загитова в эфире Первого канала.

Она также отметила, что фигурист не смог в начале программы исполнить каскад, поэтому ему пришлось цеплять его позже запланированного.

Напомним, что Кондратюк по итогам короткой программы получил от судей 95,81 балла. Он занял третье место. Лидирует американец Нэйтан Чен, набрав 111,71 балла. Второй — японец Шома Уно (105,46 балла).

Ранее Ягудин о выступлении Кондратюка заявил, что у него крутые баллы.

Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
НОВОСТИ
РАСПИСАНИЕ
МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЁТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
МАТЕРИАЛЫ