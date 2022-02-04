Ягудин — о выступлении Кондратюка: крутые баллы

«Мы пока на третьем месте, но самое идеальное в этой таблице, что Марк Кондратюк справился с нервами. Это крутые баллы», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.
Напомним, что Марк Кондратюк по итогам короткой программы получил от судей 95,81 балла. Он занял третье место. Лидирует американец Нэйтан Чен, набрав 111,71 балла. Второй — японец Шома Уно (105,46 балла).
В настоящий момент сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира ОИ-2022 после первого вида. Россия — третья.
Ранее Медведева обратилась к Кондратюку после короткой программы командного турнира ОИ-2022.