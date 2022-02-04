Ягудин — о выступлении Кондратюка: крутые баллы

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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин отреагировал на выступление российского фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе командного турнира на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Мы пока на третьем месте, но самое идеальное в этой таблице, что Марк Кондратюк справился с нервами. Это крутые баллы», — сказал Ягудин в эфире Первого канала.

Напомним, что Марк Кондратюк по итогам короткой программы получил от судей 95,81 балла. Он занял третье место. Лидирует американец Нэйтан Чен, набрав 111,71 балла. Второй — японец Шома Уно (105,46 балла).

В настоящий момент сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира ОИ-2022 после первого вида. Россия — третья.

Ранее Медведева обратилась к Кондратюку после короткой программы командного турнира ОИ-2022.