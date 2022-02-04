Медведева обратилась к Кондратюку после короткой программы командного турнира ОИ-2022

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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась к российскому фигуристу Марку Кондратюку после короткой программы командного турнира Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Наконец-то, вот, чистое катание! Это то самое олимпийское катание, которое мы все так хотели наблюдать именно от наших спортсменов. Марк, спасибо тебе огромное за этот прокат», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Напомним, что Кондратюк по итогам короткой программы получил от судей 95,81 балла. Он занял третье место. Лидирует американец Нэйтан Чен, набрав 111,71 балла. Второй — японец Шома Уно (105,46 балла).

Ранее сообщалось, что сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира ОИ-2022 после первого вида.