Сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира ОИ-2022 после первого вида

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Сборная США лидирует в турнирной таблице командного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (США).

Благодаря победе Нэйтана Чена сборная США занимает первое место в турнирной таблице командного турнира после первого вида. На счету у команды максимальные десять баллов.

На второй позиции — Япония (девять баллов). Сборная России расположилась на третьей позиции, набрав восемь очков.

Напомним, что Марк Кондратюк по итогам короткой программы получил от судей 95,81 балла. Он занял третье место. Лидирует американец Нэйтан Чен, набрав 111,71 балла. Второй — японец Шома Уно (105,46 балла).

Ранее Кондратюк одним словом описал своё выступление в короткой программе на командном турнире ОИ-2022.