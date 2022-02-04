Жамнов: такую шумиху подняли из-за этого самолёта

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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов прокомментировал прилёт национальной команды отдельным бортом на Олимпийские игры в Пекине (Китай).

«Такую шумиху подняли из-за этого самолёта! Я в сборной России работаю с 2015 года и всё время команда летала чартером. Сейчас сборная прилетела на Олимпиаду чартером и сразу раздули из этого такой негатив», — цитирует Жамнова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что национальная команда отказалась лететь на одном самолёте с другими спортсменами. В связи с этим им был организован отдельный борт до Пекина за спонсорский счёт.

Напомним, что 9 февраля сборная России проведёт первый матч группового этапа с командой Швейцарии. Подопечные Алексея Жамнова на групповой стадии также встретятся с командами Чехии и Дании.

Ранее Ковальчук заявил, что хоккеисты всегда летели отдельным чартером.