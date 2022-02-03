Семак оценил дебют Алберто и Адамова в составе «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о дебюте новобранцев команды форварда Юри Алберто и защитника Арсена Адамова в товарищеском матче с датским «Мидтьюлландом» на сборах в Португалии.

«Они сыграли неплохо. Как и вся команда, они пока не совсем готовы в функциональном плане. Но сама игра, понимание каких-то аспектов — налаживаются», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Семак уверен, что Алберто и Адамов дальше будут только прогрессировать.

Игра, которая прошла в Фару, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Победный мяч забил Нуралы Алип на 40-й минуте матча.

«Зенит» (38 очков) лидирует в чемпионате России по футболу.

Ранее Семак прокомментировал победу в матче над «Мидтьюлландом».