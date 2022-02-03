Каминский объяснил, почему Латыпов побежит последний этап в смешанной эстафете

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Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, почему Эдуарду Латыпову доверили последний этап смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Финишировать будет Латыпов, который в эстафетах наш самый надёжный спортсмен. Если в гонках Логинов может быть посильнее, то в эстафетах Эдик даже с кругами может дать результат», — цитирует Каминского «Чемпионат».

Напомним, ранее стал известен состав сборной на смешанную эстафету. В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка пройдёт 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее Шашилов заявил, что Резцова и Нигматуллина давно знали об участии в смешанной эстафете.