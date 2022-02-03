Шашилов: Резцова и Нигматуллина давно знали, что побегут в смешанной эстафете

«Сомнений по составу женщин не было, девушки довольно давно знали, что побегут», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».
Он добавил, что члены команды привыкли к таким погодным условиям, потому что они из России.
Напомним, ранее стал известен состав сборной на смешанную эстафету. В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка пройдёт 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.
Ранее Слепцова заявила, что российские биатлонисты поборются за бронзу в смешанной эстафете на ОИ.