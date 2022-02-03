Слепцова считает, что российские биатлонисты поборются за бронзу в смешанной эстафете на ОИ

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Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова поделилась мнением о составе сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

«Всё ожидаемо, ничего нового. Согласна ли я с составом? Соглашаться или нет — в принципе, это не моё дело. Это решают на месте тренеры. Кто хорошо себя чувствует, тот и побежит. Всякое бывает. Ну, думаю, что за бронзу точно можем бороться. А там уже как карта ляжет», — приводит слова Слепцовой «Матч ТВ».

Напомним, что ранее стал известен состав сборной на смешанную эстафету. В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка пройдёт 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что сборная России по биатлону может выиграть смешанную эстафету на ОИ-2022.