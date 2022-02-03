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Тихонов заявил, что сборная России по биатлону может выиграть смешанную эстафету на ОИ-2022

Тихонов заявил, что сборная России по биатлону может выиграть смешанную эстафету на ОИ-2022
03.02.2022, 12:46 |

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, бывший глава Союза биатлонистов России (СБР), поделился ожиданиями от выступления российской сборной в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Тихонов заявил, что сборная России по биатлону может выиграть смешанную эстафету на ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«Рассчитывать на медали в смешанной эстафете можно. Обязательно. Золото? Ну а почему нет? Всё возможно», — цитирует Тихонова Sport24.

Он также отметил, что поменял бы местами Эдуарда Латыпова с Александром Логиновым.

Напомним, что ранее стал известен состав сборной на смешанную эстафету. В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка пройдёт 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету.

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