Тихонов заявил, что сборная России по биатлону может выиграть смешанную эстафету на ОИ-2022

«Рассчитывать на медали в смешанной эстафете можно. Обязательно. Золото? Ну а почему нет? Всё возможно», — цитирует Тихонова Sport24.
Он также отметил, что поменял бы местами Эдуарда Латыпова с Александром Логиновым.
Напомним, что ранее стал известен состав сборной на смешанную эстафету. В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Гонка пройдёт 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.
Ранее Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету.