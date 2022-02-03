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Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету

Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету
03.02.2022, 12:08 |

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от выступления сборной России по биатлону в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

Губерниев прокомментировал состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету
  • Gettyimages.ru

«Состав биатлонистов на первый микст оптимальный! Крепкий, рабочий состав! Будет борьба!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Напомним, что стал известен состав сборной на смешанную эстафету. В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее Хованцев рассказал о шансах сборной России на медали в смешанной эстафете на ОИ-2022.

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