Хованцев рассказал о шансах сборной России на медали в смешанной эстафете на ОИ-2022

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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев рассказал, какие команды смогут претендовать на медали в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Оптимально сильный состав и женщин, и мужчин у норвежцев, французов, шведов — это явные претенденты в борьбе за пьедестал. Это биатлон: важно, кто справится с ветром, как будет стрелять», — цитирует Хованцева «Чемпионат».

Напомним, что стал известен состав сборной на смешанную эстафету. В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бё из-за контакта с инфицированным пропустил пресс-конференцию на ОИ-2022.