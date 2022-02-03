Йоханнес Бё из-за контакта с инфицированным пропустил пресс-конференцию на ОИ-2022

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Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё пропустил пресс-конференцию на Олимпиаде в Пекине из-за контакта с инфицированным коронавирусом.

Вместе с Бё-младшим «контактной» также числится его коллега по сборной Норвегии Ингрид Тандревольд. В связи с этим оба спортсмена соблюдают специальный карантин, но могут тренироваться и соревноваться.

Таким образом, в пресс-конференции приняли участие Тарьей Бё, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд и врач команды Ола Бергер.

Напомним, что Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля. Соревнования по биатлону начнутся на следующий день. Первой гонкой будет смешанная эстафета.

Ранее Черезов назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ.