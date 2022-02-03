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Черезов назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ

Черезов назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ
03.02.2022, 11:24 |

Трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов оценил состав сборной России на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

Черезов назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ
  • Gettyimages.ru

«Это самый боевой состав на данный момент. Все прекрасно понимают, что в каждой дисциплине, гонке надо бороться за медали. Оптимальный состав, думаю, здесь, и вопросов никаких нет. Тренеры всё правильно сделали», — цитирует Черезова «Чемпионат».

В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее сообщалось, что российские биатлонисты не вышли на тренировку перед смешанной эстафетой на ОИ-2022.

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