Российские биатлонисты не вышли на тренировку перед смешанной эстафетой на ОИ-2022

|

Сборная России по биатлону не вышла на утреннюю тренировку за два дня до смешанной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

Как сообщает РИА Новости, команда не выходила на первое занятие, которое было запланировано на 13:00. При этом все основные конкуренты выходили на утреннюю тренировку.

Напомним, что стал известен состав сборной на смешанную эстафету. В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что Латыпов вызывает у него опасения в смешанной эстафете на ОИ.