Васильев заявил, что Латыпов вызывает у него опасения в смешанной эстафете на ОИ

|

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отреагировал на состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

«В этой четвёрке вызывает опасения Латыпов. В смешанной эстафете нужно очень чисто стрелять. Не знаю, может, Эдуард научился здорово стрелять за эти дни. Ходом в эстафете много не выиграешь, а на стрельбище можно потерять очень много», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он отметил, что в национальной команде есть два хороших стрелка — Карим Халили и Максим Цветков. По его мнению, они вполне могли бы заменить Латыпова, который в последних стартах показал свою худшую стрельбу.

«Но, повторюсь, может, он вернул свою стрельбу обратно? Тренерам виднее», — добавил Васильев.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее был объявлен состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ-2022.