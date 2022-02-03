Роднина считает логичным состав российских фигуристов на командный турнир ОИ

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Трёхкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала состав сборной России по фигурному катанию на короткую программу командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

«Все ребята очень сильные. Надеюсь, покажут свои лучшие прокаты, что даст уверенность в получении высокой награды. Никаких неожиданностей нет, всё очень логично и понятно», — цитирует Роднину «Чемпионат».

На командный турнир заявлены Михаил Кондратюк и Камила Валиева в одиночном мужском и женском катании, Виктория Синицина и Никита Кацалапов — в танцах на льду, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — среди спортивных пар.

Напомним, что командные соревнования фигуристов начнутся 4 февраля. В этот день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.

Ранее хореограф Илья Авербух оценил состав России на командный турнир по фигурному катанию ОИ-2022.