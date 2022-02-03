Журова: если хоккеисты плохо выступят, то им припомнят этот самолёт

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на то, что сборная России по хоккею прибыла в Пекин отдельным самолётом.

«Хоккеисты действительно элитарнее — им больше платят, их больше любят болельщики. Ничего с этим не поделаешь. Но если наши хоккеисты плохо выступят, то им припомнят этот самолёт», — цитирует Журову «РБ Спорт».

Напомним, сборная России по хоккею потребовала предоставить ей отдельный борт, отказавшись лететь в одном самолёте с другими спортсменами. Вместе с тренерами и персоналом в составе сборной России 78 человек.

Ранее Гусев высказался об отсутствии Кузьменко в основном составе сборной России по хоккею.