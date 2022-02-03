Гусев высказался об отсутствии Кузьменко в основном составе сборной России по хоккею

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Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал отсутствие второго бомбардира КХЛ Андрея Кузьменко в основном составе национальной команды на Олимпиаде в Пекине.

«А я-то что могу здесь делать? Кузьменко тренируется с командой, сделал хет-трик в двусторонке, когда команда, в которой я тоже играл, победила — 3:0. Мы все за него были рады. Что будет дальше — Олимпиада покажет», — цитирует Гусева «Спорт-Экспресс».

Он также ответил, способен ли Кузьменко ярко проявить себя в НХЛ.

«Смотря куда и в какой роли он попадёт. И до какой степени на него будут рассчитывать», — добавил Гусев.

25-летний Кузьменко выступает за СКА с 2018 года. В этом сезоне он провёл 45 матчей в КХЛ и набрал 53 очка, забросив 20 шайб и отдав 33 результативные передачи.

Ранее шорт-трекист Руслан Захаров раскритиковал российских хоккеистов, полетевших в Пекин отдельным рейсом.