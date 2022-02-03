Шорт-трекист Захаров раскритиковал российских хоккеистов, полетевших в Пекин отдельным рейсом

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Олимпийский чемпион 2014 года по шорт-треку Руслан Захаров резко отреагировал на решение мужской сборной России по хоккею полететь на Игры в Пекине отдельным рейсом от остальных спортсменов.

«Если это правда, что они отказались лететь с другими представителями нашей сборной, которые проделали большой путь, преодолели много трудностей, сдавали каждый день ПЦР-тесты… Если бы я находился в том самолете, в котором отказались лететь наши хоккеисты, аргументируя риском заразиться коронавирусом… Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в Олимпийской деревне, не садятся со мной за один стол», — приводит слова Захарова «Матч ТВ».

По его мнению, нет ничего страшного, если хоккеисты решили оплатить отдельный борт за свой счёт. Однако он считает, что хоккеисты разрушили девиз «Одна страна — одна команда», так как продемонстрировали, что не хотят находиться в одном самолёте с себе подобными.

«Если федерация хочет, может хоть каждого отправить отдельным рейсом, но отказываться, аргументируя это тем, что не полетим со спортсменами своей страны из-за риска заразиться, — это абсурд, мне кажется. Я тоже всегда летаю бизнес-классом, когда могу себе это позволить, но не говорю, что не буду лететь, например, с командой по кёрлингу, потому что могу заболеть. Это некрасиво выглядит», — добавил Захаров.

Напомним, что сборная России по хоккею потребовала предоставить ей отдельный борт, отказавшись лететь в одном самолёте с другими отечественными спортсменами. 3 февраля российская команда прилетела в столицу Китая.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты прибыли в Пекин в защитных масках и экранах.