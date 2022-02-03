Богалий: сборная России по биатлону выступит в смешанной эстафете сильнейшим составом

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Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о составе сборной России по биатлону на смешанную эстафету на Олимпийских играх в Пекине.

«Состав на смешанную эстафету логичный. Женя Буртасова будет только с самолёта, у Ирины Казакевич определённая непредсказуемость. Света Миронова тоже не в оптимальных кондициях была в последних гонках. Поэтому состав выбрали оптимальный, сильнейший», — приводит слова Богалий «Матч ТВ».

Она также отметила бойцовские качества отечественных спортсменов и выразила уверенность, что они постараются показать свой максимум на этих Играх. По её словам, в текущем сезоне россияне уже показали, как могут сражаться за результат, и теперь хотелось бы увидеть это на Олимпиаде.

«Убрать лишнюю суету и сконцентрироваться только на работе. Тогда они могут показать хороший результат, но что-то всё время мешает. Надеюсь, что всё, что мешало, ребята уже переработали», — добавила Богалий.

В гонке примут участие Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Игры-2022 в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля. Начало — в 12:00 мск.

Ранее трёхкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов назвал оптимальным состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету на ОИ.