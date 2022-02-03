Мишин рассказал, что не чувствует «пузыря» на Олимпиаде в Пекине

«Меня, например, совершенно не смущает, что мы не можем куда-то выходить. Я не чувствую никакого «пузыря», — цитирует Мишина пресс-служба ФФККР.
Он добавил, что видит голубое небо, солнце и чудесный Пекин. Он также отметил, что организация на Играх на лучшем уровне.
Напомним, что командные соревнования фигуристов стартуют 4 февраля. В этот день выступят мужчины в одиночном катании, танцоры и спортивные пары.
Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.
Ранее американский журналист заявил, что если Коляды нет в команде, то Россия выиграет золото.