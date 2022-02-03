Американский журналист: если Коляды нет в команде, то Россия выиграет золото

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Американский журналист Дэвис Лис рассказал, за счёт чего сборная России выиграет командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине.

«На прошлых Играх в составе России был Коляда, поэтому они завоевали серебро. В этот раз у него, скажем так, вирус. Его не будет в команде, значит, Россия выиграет золото. Это стратегия Этери Тутберидзе», — сказал Лис в своём подкасте.

Напомним, что Михаил Коляда занял второе место на чемпионате России и вошёл в состав сборной на международные турниры. Чемпионат Европы в Таллине (Эстония) он пропустил из-за травмы. Перед стартом ОИ-2022 в Пекине у фигуриста обнаружили коронавирус. Он был выведен из команды, его заменил Евгений Семененко.

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