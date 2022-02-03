В ФФККР рассказали об индивидуальном плане подготовке Степановой и Букина к ОИ

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Пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина рассказала, почему двукратные чемпионы страны в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин не прилетели на Олимпиаду в Пекине с остальной командой.

«Степанова и Букин готовятся по своему индивидуальному плану вместе с тренерами. И в соответствии с ним прилетят в Пекин, куда помимо «Аэрофлота» ежедневно летают самолёты других компаний», — цитирует Ермолину ТАСС.

До этого появилась информация, что Степанова и Букин пропустят командный турнир, который начнётся 4 февраля. Они должны прибыть именно на соревнования танцевальных дуэтов, который начнётся 12 февраля.

Ранее действующий чемпион Европы в мужском одиночном катании Марк Кондратюк с юмором отреагировал на вопрос о командном турнире по фигурному катанию на ОИ.