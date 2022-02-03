В ФФККР рассказали об индивидуальном плане подготовке Степановой и Букина к ОИ

«Степанова и Букин готовятся по своему индивидуальному плану вместе с тренерами. И в соответствии с ним прилетят в Пекин, куда помимо «Аэрофлота» ежедневно летают самолёты других компаний», — цитирует Ермолину ТАСС.
До этого появилась информация, что Степанова и Букин пропустят командный турнир, который начнётся 4 февраля. Они должны прибыть именно на соревнования танцевальных дуэтов, который начнётся 12 февраля.
Ранее действующий чемпион Европы в мужском одиночном катании Марк Кондратюк с юмором отреагировал на вопрос о командном турнире по фигурному катанию на ОИ.