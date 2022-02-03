Кондратюк с юмором отреагировал на вопрос о командном турнире по фигурному катанию на ОИ

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Действующий чемпион Европы Марк Кондратюк с юмором отреагировал на вопрос о составе на командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде.

«Ничего не изменилось, всё после соревнований. Кто запретил общаться? А об этом, может быть, я расскажу после соревнований. Состав на командник? Сейчас, минуточку...», — цитирует Кондратюка «Спорт-Экспресс».

После этого идущий по коридору спортсмен развернулся и сделал вид, что сейчас пойдёт к журналистам и расскажет о составе, но затем засмеялся и пошёл дальше.

Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские и украинские фигуристы будут делить соседние трибуны в командном турнире на ОИ.