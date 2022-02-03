Сборная России по хоккею прилетела в Пекин на Олимпиаду

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Мужская сборная России по хоккею прибыла в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх.

Самолёт с национальной командой приземлился в аэропорту Шоуду в 09:12 по местному времени (04:12 мск).

Напомним, что сборная России по хоккею потребовала предоставить ей отдельный борт, отказавшись лететь в одном самолёте с другими спортсменами. Вместе с тренерами и персоналом в составе сборной России 78 человек.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля.

Ранее бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Крикунов отреагировал на отказ команды лететь на Олимпиаду в Пекин одним самолётом с другими спортсменами.