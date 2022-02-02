Крикунов: если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать

«Если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать. Болельщики говорят, что наши хоккеисты зажрались? На каждый роток не накинешь платок», — цитирует Крикунова «Чемпионат».
Он добавил, что состав сборной России по хоккею огромный, если кто-то инфицируется, то может заразить всю команду.
Сборная России по хоккею потребовала предоставить ей отдельный борт, отказавшись лететь в одном самолёте с другими спортсменами. Вместе с тренерами и персоналом в составе сборной России 78 человек.
Ранее Кожевников поддержал решение сборной России по хоккею не лететь в одном самолёте с другими спортсменами.