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Крикунов: если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать

Крикунов: если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать
02.02.2022, 19:51 |

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на отказ мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин одним самолётом с другими спортсменами.

Крикунов: если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать
  • РИА Новости

«Если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать. Болельщики говорят, что наши хоккеисты зажрались? На каждый роток не накинешь платок», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

Он добавил, что состав сборной России по хоккею огромный, если кто-то инфицируется, то может заразить всю команду.

Сборная России по хоккею потребовала предоставить ей отдельный борт, отказавшись лететь в одном самолёте с другими спортсменами. Вместе с тренерами и персоналом в составе сборной России 78 человек.

Ранее Кожевников поддержал решение сборной России по хоккею не лететь в одном самолёте с другими спортсменами.

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