Крикунов: если есть возможность полететь отдельным рейсом, то так и надо делать

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов отреагировал на отказ мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин одним самолётом с другими спортсменами.

РИА Новости