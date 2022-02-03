«Валенсия» без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании

Короткая ссылка
«Валенсия» оформила выход в полуфинал Кубка Испании по футболу.
«Валенсия» без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании
  • Gettyimages.ru
  • © Aitor Alcalde Colomer

Летучие мыши в матче 1/4 финала плей-офф переиграли на своём поле «Кадис» со счётом 2:1.

В составе «Валенсии» мячи забили Гонсалу Гедеш (24-я минута), Уго Дуро (79-я). У «Кадиса» отличился Лукас Перес (54-я).

Команда из Андалусии в концовке матча осталась в меньшинстве после удаления Кала (84-я).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле останется в клубе до конца сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить