«Валенсия» без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании
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Летучие мыши в матче 1/4 финала плей-офф переиграли на своём поле «Кадис» со счётом 2:1.
В составе «Валенсии» мячи забили Гонсалу Гедеш (24-я минута), Уго Дуро (79-я). У «Кадиса» отличился Лукас Перес (54-я).
Команда из Андалусии в концовке матча осталась в меньшинстве после удаления Кала (84-я).
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев наблюдал за матчем со скамейки запасных.
Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле останется в клубе до конца сезона.