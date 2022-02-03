«Валенсия» без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании

«Валенсия» оформила выход в полуфинал Кубка Испании по футболу.

Летучие мыши в матче 1/4 финала плей-офф переиграли на своём поле «Кадис» со счётом 2:1.

В составе «Валенсии» мячи забили Гонсалу Гедеш (24-я минута), Уго Дуро (79-я). У «Кадиса» отличился Лукас Перес (54-я).

Команда из Андалусии в концовке матча осталась в меньшинстве после удаления Кала (84-я).

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев наблюдал за матчем со скамейки запасных.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Усман Дембеле останется в клубе до конца сезона.