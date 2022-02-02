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Драчёв: в смешанной эстафете российские биатлонисты поборются за бронзу на Играх-2022

Драчёв: в смешанной эстафете российские биатлонисты поборются за бронзу на Играх-2022
02.02.2022, 23:01 |

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы россиян в смешанной эстафете на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Драчёв: в смешанной эстафете российские биатлонисты поборются за бронзу на Играх-2022
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Борьба будет. Тут крайне важно самим не допускать ошибок. Считаю, что при очень хорошем раскладе поборемся за бронзу», — цитирует «Матч ТВ» четырёхкратного чемпиона мира.

По его словам, российская команда будет догоняющей. Драчёв выбрал бы для участия в эстафете Ульяну Нигматуллину и Кристину Резцову.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля.

Ранее сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов досрочно завершил тренировку на Олимпиаде в Пекине из-за мороза.

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