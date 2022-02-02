Драчёв: в смешанной эстафете российские биатлонисты поборются за бронзу на Играх-2022

«Борьба будет. Тут крайне важно самим не допускать ошибок. Считаю, что при очень хорошем раскладе поборемся за бронзу», — цитирует «Матч ТВ» четырёхкратного чемпиона мира.
По его словам, российская команда будет догоняющей. Драчёв выбрал бы для участия в эстафете Ульяну Нигматуллину и Кристину Резцову.
Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Смешанная эстафета состоится 5 февраля.
Ранее сообщалось, что российский биатлонист Александр Логинов досрочно завершил тренировку на Олимпиаде в Пекине из-за мороза.