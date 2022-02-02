Сборная России по хоккею вылетела в Пекин

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Мужская сборная России по хоккею вылетела вечерним рейсом в Пекин для участия в зимней Олимпиаде — 2022.

После прилёта все члены сборной в аэропорту Шоуду 3 февраля сдадут тесты на коронавирусную инфекцию. Потом команда отправится в гостиницу на карантин, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Напомним, нападающий Станислав Галиев переведён в основной состав национальной команды, а защитник Семён Чистяков покинул её расположение, сообщает пресс-служба сборной России.

Форвард Кирилл Марченко и защитник Шакир Мухамадуллин включены в резерв команды.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля, мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля. Сборная России в группе сыграет с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Ранее Губерниев похвалил Жамнова и Ковальчука за организацию отдельного рейса для хоккеистов.