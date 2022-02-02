«Матч ТВ»: Степанова и Букин пропустят командный турнир фигуристов Игр-2022

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Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, которые выступают в соревнованиях танцевальных дуэтов, не вылетели 2 февраля в Пекин для участия в зимней Олимпиаде 2022 года.

Россияне теперь пропустят командный турнир фигуристов, который стартует 4 февраля, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что Степанова и Букин прибудут в Пекин к старту соревнований танцевальных пар. Ближайшие вылеты в столицу КНР запланированы на 6 и 7 февраля.

Напомним, что сборная Россия по фигурному катанию находится в Китае с 1 февраля.

Степанова и Букин в 2022 году выиграли чемпионат России, а также стали серебряными призёрами чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Степанова и Букин не полетят с командой на сборы в Красноярск перед ОИ-2022 из-за болезни одного из фигуристов.