Платов: я бы просто вручил Ханю и Чену две золотые медали

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Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов прокомментировал конкуренцию двукратного олимпийского чемпиона Юдзуру Ханю и трёхкратного чемпиона мира Нэйтана Чена на Олимпиаде в Пекине.

«Будь моя воля, я бы просто вручил им две золотые медали, настолько обоих уважаю и настолько я фанат их таланта. Серьёзно. Похожее ощущение у меня было разве что в 2002-м, когда соперничали Алексей Ягудин и Евгений Плющенко», — заявил Платов в интервью RT.

Он также отметил, что Чену стоит поменять костюм и соответствовать трёхкратному чемпиону мира.

«Если Юдзуру сумеет откатать свои программы, как делал раньше, думаю, будет реальная конкуренция. Но опять же, мы в этом сезоне Ханю толком не видели. Но я видел Чена на Nationals, где он катался уникально с точки зрения владения коньком. Я подумал, правда, что Нэйтану хорошо бы костюм поменять: несерьёзно трёхкратному чемпиону мира кататься в какой-то футболке, купленной чуть ли не на распродаже в спортивном магазине. Вид у Чена в этом одеянии был какой-то совсем тренировочный. Мне это не понравилось», — добавил Платов.

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