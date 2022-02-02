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Галлямов объяснил, почему забинтовал руку на тренировке ОИ-2022

Галлямов объяснил, почему забинтовал руку на тренировке ОИ-2022
02.02.2022, 15:55 |

Чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, объяснил почему тренируется с забинтованной рукой перед Олимпиадой в Пекине.

Галлямов объяснил, почему забинтовал руку на тренировке ОИ-2022
  • Gettyimages.ru

«Какое-то время беспокоили неприятные ощущения, но сейчас всё в полном порядке. Забинтовал руку исключительно для страховки и собственного спокойствия», — передаёт слова Галлямова олимпийская чемпионка и корреспондент RT Елена Вайцеховская.

Напомним, что фигурист вышел на первую тренировку ОИ-2022 в Пекине с забинтованной рукой. Командный турнир по фигурному катанию стартует 4 февраля 2022 года. Индивидуальные соревнования пар начнутся 18 февраля.

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