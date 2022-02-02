Платов: Пападакис и Сизерон уникальны своим катанием, не сравнимы ни с кем

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Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов высказался о французской паре Габриэла Пападакис — Гийом Сизерон.

«Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон уникальны своим катанием. Они завораживают зрителя, как питон свою жертву. Завораживают своим мягким, плавным, возведённым в абсолют магнетизмом. У них настолько низкая посадка и «мягкие» колени, что с ними очень сложно бороться, в плане скольжения. Это уникальная техника. Когда я тренирую танцоров, часто применяю фразу: будем делать как французы», — заявил Платов в интервью RT.

Он также отметил технику Пападакис и Сизерона с профессиональной точки зрения.

«Как профессионал, могу сказать, что так низко сидеть на коленях практически невозможно. Я даже не понимаю, как Габриэла с Гийомом это делают, какие крепкие нужно иметь ноги и какое мягкое благодаря этому получается катание. Если на прямых ножках по льду бежать, никогда ничего подобного не добьёшься, просто не получится. Сейчас, кстати, Ваня Букин начал кататься очень мягко. И мне это очень понравилось. Но французы реально не сравнимы ни с кем», — добавил Платов.

Ранее Платов заявил, что Синицина и Кацалапов составят реальную конкуренцию французам на ОИ-2022.