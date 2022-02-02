Платов: Синицина и Кацалапов составят реальную конкуренцию французам на ОИ-2022

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Двукратный олимпийский чемпион в танцах на льду Евгений Платов оценил шансы российской пары Виктория Синицина — Никита Кацалапов составить конкуренцию французам Габриэле Пападакис — Гийому Сизерону на Олимпиаде в Пекине (Китай).

«Слышал, что у него травма была, что он много не катался. Наверное, это сказалось на выступлении ребят в Таллине — немножко они там подшатывались. Но, в принципе, считаю, что Никита — высочайшего таланта спортсмен. Думаю, что в Пекине они с Викой составят реальную конкуренцию французам», — заявил Платов в интервью RT.

Он отметил, что главные фавориты турнира — французская и российская пары.

«Скорее всего, борьба за первое-второе место пойдёт между французами и Синициной с Кацалаповым. А вот за третье будут драться многие», — добавил Платов.

Ранее сообщалось, что Москвина ещё не прилетела на Олимпиаду в Пекин.