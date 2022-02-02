Фетисов поддержал российских хоккеистов, потребовавших отдельный рейс в Пекин

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал отказ мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин одним самолётом с другими спортсменами.

«Команда, которая столько лет сидит на сборах, перестраховывается. На Олимпийских играх в Токио нас пронесло. Тогда спортсмены летели регулярными рейсами с пересадками через всю страну до Японии. Пловец Евгений Рылов тогда летел в Токио с заболевшим коронавирусом. Его держали полдня. Представляете, если бы мы потеряли те две золотые медали? Это максимально правильное решение, я поддерживаю хоккейную команду. Они всё же претендуют на звание олимпийских чемпионов. Можно лететь с кем-то и поставить под угрозу всю команду. Пускай остерегаются. Тем более что там 78 человек вместе с персоналом», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Сборная России по хоккею потребовала предоставить им отдельный борт. Окончательное решение по их требованию пока не принято. Вместе с тренерами и персоналом в составе сборной России 78 человек.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские хоккеисты отказываются лететь одним рейсом с остальными олимпийцами.