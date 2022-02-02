СЭ: Российские хоккеисты отказываются лететь одним рейсом с остальными олимпийцами

Мужская сборная России по хоккею не хочет лететь на Олимпийские игры в Пекин одним рейсом с представителями других видов спорта.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Мужская хоккейная сборная России из-за ковидных опасений отказывается лететь с командами по остальным видам спорта.

Предполагалось, что одним рейсом с хоккеистами на Игры отправятся команды по лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, отдельные члены команд по конькобежному спорту, лыжным гонкам и женскому хоккею. Вместе с ними в Пекин должен был вылететь глава ОКР Станислав Поздняков.

Но члены мужской сборной России по хоккею, количество которых составляет 78 человек, потребовали предоставить им отдельный борт.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее хоккеистка Маркова сообщила, что пропустит ОИ из-за коронавируса.