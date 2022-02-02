На ОИ в Пекине зафиксировано 32 новых случая коронавируса

На зимних Олимпийских играх в Пекине было зафиксировано 32 новых случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт оргкомитета Олимпиады в Китае. 1 февраля в город прибыли 815 спортсменов и официальных представителей команд, а также 1759 человек, связанных с проведением Игр. По результатам тестирования в аэропорту было выявлено 15 положительных тестов, три из которых — у спортсменов и членов команд.

Еще 17 случаев коронавируса были обнаружены после тестирования в олимпийском «пузыре». Шесть положительных тестов сдали спортсмены и представители национальных команд.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что тренировка российских хоккеисток на ОИ была отменена из-за тестирования на COVID-19.