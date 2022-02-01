Третьяк: самоотдача российских хоккеистов на Играх-2022 будет на высшем уровне 

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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк пообщался в видеоформате с игроками и тренерским штабом мужской сборной России перед поездкой на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине.
Третьяк: самоотдача российских хоккеистов на Играх-2022 будет на высшем уровне 
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  • © Bruce Bennett

«Не сомневаюсь в том, что самоотдача игроков будет на высшем уровне. Они прекрасно понимают, что следить за их выступлениями на Олимпиаде будет вся огромная страна», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.

Третьяк подчеркнул, что попасть в состав участников главного хоккейного турнира планеты — огромная честь. На игроках, и особенно на тренерах, лежит очень большая ответственность.

По словам главы ФХР, перед сборной поставлена задача защитить титул олимпийских чемпионов.

Сборная России вылетит в Пекин 2 февраля.

Олимпийские игры — 2022 пройдут с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля.

Россия на Олимпиаде сыграет в группе B с Данией, Чехией и Швейцарией. Стартовый матч состоится 9 февраля со швейцарцами. 

Ранее сообщалось, что президент IIHF считает сборную России фаворитом ОИ-2022. 

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