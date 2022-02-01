Тренер «Уфы» не исключил подписания игрока сборной России по мини-футболу Асадова

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» Алексей Стукалов подтвердил, что игрок МФК КПРФ и сборной России по мини-футболу Янар Асадов находится на просмотре.

«Он сам изъявил желание приехать и попробовать свои силы. Есть договорённость, что до 6 февраля он будет у нас на сборах, после этого примем решение», — цитирует Стукалова «Матч ТВ».

По его словам, Асадов должен был в составе сборной России принять участие в чемпионате Европы, однако из-за сомнительных тестов его не взяли на турнир.

Стукалов добавил, что Асадов обладает хорошей техникой и поставленным ударом. Однако пока неясно, сможет ли он проявить свои качества в большом футболе.

«Уфа» (16 очков) занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Ранее сообщалось, что «Базель» и ЦСКА объявили об аренде Чалова.