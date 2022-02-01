Конькобежец Кулижников сообщил, что не побежит 500 м на Играх-2022 

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Россиянин Павел Кулижников подтвердил, что точно не будет принимать участие в забеге на дистанции 500 м в соревнованиях по конькобежному спорту на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Конькобежец Кулижников сообщил, что не побежит 500 м на Играх-2022 
  • РИА Новости

«Нет, не выступлю на пятисотке. Она у меня не идёт в этом сезоне совсем», — цитирует конькобежца пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Кулижников примет участие в забеге на дистанцию 1000 м.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований конькобежцев будет разыграно 14 комплектов наград.

Ранее Кулижников заявил, что практически невозможно заболеть коронавирусной инфекцией на Олимпиаде в Пекине при соблюдении противоэпидемических мер.

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