Кулижников: не представляю, как можно заболеть во время ОИ в Пекине

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Российский конькобежец Павел Кулижников считает, что практически невозможно заболеть коронавирусом на Олимпиаде в Пекине при соблюдении противоэпидемических мер.
Кулижников: не представляю, как можно заболеть во время ОИ в Пекине
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«От нас здесь ничего не зависит. Нервничать просто так? Мы всё время в масках, каждый день — ПЦР-тесты. Я не представляю, как тут можно заболеть», — приводит ТАСС слова Кулижникова.

Спортсмен добавил, что не считает необходимым соревноваться в маске или респираторе.

«Если нас заставят — хорошо, но зачем? Это уже бред какой-то. Некоторые здесь катаются в масках всю тренировку. Если им удобно — хорошо», — сказал он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее сообщалось, что российские конькобежцы начали в Иркутске финальную подготовку к ОИ-2022.

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