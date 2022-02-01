Вяльбе назвала Олимпиаду в Пекине Corona Games и сравнила её с русской рулеткой

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала чрезмерно жёсткие методы по борьбе с коронавирусной инфекцией на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Вяльбе назвала Олимпиаду в Пекине Corona Games и сравнила её с русской рулеткой
  • РИА Новости

«Это не Олимпиада, это Corona Games. Это какая-то русская рулетка. Не исключено, что спортсмены будут сдавать ложноположительные тесты — и стресс будет только усиливаться», — цитирует Вяльбе Yle.

Глава ФЛГР призналась, что очень сильно нервничала, когда российские лыжники сдавали ПЦР-тесты перед вылетом на Олимпиаду. По её словам, пока до 20 февраля пока все спортсмены и члены команд не сдадут итоговые ПЦР-тесты, никто не успокоится.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград. Первые старты запланированы на 5 февраля.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы сдали отрицательные тесты на коронавирус в Пекине.

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