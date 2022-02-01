Шимбуев отметил серьёзный настрой российских могулистов перед Олимпиадой

Старший тренер сборной России по могулу Николай Шимбуев рассказал о настрое спортсменов национальной команды перед стартом на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«Конечно, настрой максимальный. У каждого из шести могулистов есть несколько программ выступлений», — цитирует тренера ТАСС.

По его словам, к главным стартам четырёхлетия команда серьёзно готовилась. Когда были какие-то неточности, моментально делалась корректировка в тренировках.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по фристайлу будет разыграно 13 комплектов наград (по шесть у мужчин и женщин, один — в смешанной дисциплине).

Ранее сообщалось, что российская фристайлистка Валерия Демидова пропустит Игры-2022 из-за травмы.