Вяльбе: в Пекине трасса очень тяжёлая и совсем не скользкий снег
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«Трассы находятся на большой высоте, около тысячи восьмисот метров над уровнем моря. Хотя сообщают, что очень тяжёлая трасса и совсем не скользкий снег. Много зависит от смазчиков и от функционального состояния спортсмена, сможет ли он терпеть, когда лыжи не едут. Мы пока на сто процентов знаем только на первую гонку. Все остальное мы еще пока не расписываем», — цитирует Вяльбе «КП Спорт».
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Ранее рассказал, как российские лыжники прошли таможню в аэропорту Пекина.