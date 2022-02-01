Среди российских бобслеистов не выявлено случаев заболевания коронавирусом

Сборная России по бобслею сдала отрицательные тесты на коронавирус после прилёта на зимние Олимпийские игры в Пекине.

«В нашей команде всё в порядке. Результаты тестов на коронавирус, которые у нас брали в пекинском аэропорту, дали отрицательный результат. У всех спортсменов и тренеров. Завтра и послезавтра команда проведёт первые тренировки на олимпийской трассе», — приводит РИА Новости слова старшего тренера сборной России Щегловского.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. В бобслее будет разыграно четыре комплекта медалей.

Ранее сообщалось, что скелетонисты Трегубов и Семёнов не выступят на ОИ в Пекине из-за коронавируса.