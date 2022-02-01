Уткин назвал кандидата на роль знаменосца сборной России на ОИ-2022

Известный спортивный журналист Василий Уткин выразил мнение, что двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд должен стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Вик Уайлд в качестве знаменосца на Олимпийских играх — это вариант просто прекрасный. Большинство ведь не выбирает, за какую страну им выступать. Но когда кто-то делает выбор и осознанно хочет быть за нас… Это высоко. Я за Уайлда», — написал Уткин в своём Telegram-канале.

До сезона-2010/2011 включительно Уайлд представлял сборную США. Впоследствии спортсмен женился на российской сноубордистке Алёне Заварзиной и в мае 2012 года получил паспорт гражданина России.

Ранее сноубордистка Быкова высказалась об участии в Олимпиаде.