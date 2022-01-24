Сноубордистка Быкова — об участии в Олимпиаде: у меня большой потенциал

Сноубордистка сборной России Милена Быкова оценила свои шансы в борьбе за медали на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

«У меня потенциал очень высокий. На тренировках я показываю отличные результаты. С Соней Надыршиной, одним из лидеров зачёта Кубка мира, у нас часто одно и то же время», — цитирует Быкову «Матч ТВ».

Она добавила, что спокойствие и уверенность обычно приходят с победами.

Помимо Быковой и Надыршиной, в состав российской команды для участия в Олимпиаде вошли Наталья Соболева и Полина Смоленцова.

Игры-2022 пройдут с 4 по 20 февраля. В рамках соревнований по сноуборду будет разыграно 11 комплектов наград: по пять у мужчин и женщин, один в смешанной дисциплине.

Ранее сообщалось, что стал известен состав сборной России по сноуборду на Игры-2022.